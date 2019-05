Dopo aver conquistato la storica promozione in Serie B il Pordenone si prepara alla grande festa che sancirà la fine di una stagione da ricordare negli annali. Per ricordare che presto vi sarà questa grande serata a tinte neroverdi il club friulano, sui propri social, ha deciso di chiamare in causa anche la cantante e attrice, oltre che idolo di tantissimi giovani, Miley Cyrus che al Met Gala si è presentata con un vestito neroverde. “Pensavo fosse la festa promozione del Pordenone” sono le parole messe in bocca alla star americana che viene anche taggata.