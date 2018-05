Il Prato rinuncia alla convenzione per lo stadio Lungobisenzio

Fonte: www.acprato.it

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Con la presente la Società A.C. Prato S.p.A., in riferimento all´incontro tenutosi nella giornata di ieri tra il Sindaco Matteo Biffoni, il Vice Sindaco Simone Faggi e gli attuali azionisti, al fine di agevolare l´ingresso di una nuova proprietà, comunica di aver rinunciato formalmente alla stipula della nuova convenzione per la gestione dello Stadio Lungobisenzio per i prossimi 10 anni (5+5). Tale decisione garantirà alla futura proprietà la possibilità di prendere qualsiasi decisione ritenga più opportuna in merito alla gestione dell´impianto Lungobisenzio.