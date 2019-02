Il Pro Piacenza libera l'attaccante Volpicelli: la Salernitana ci pensa

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pro Piacenza escluso ufficialmente dal campionato di serie C. La decisione, maturata dopo il pomeriggio folle vissuto a Cuneo, non ha sorpreso nessuno e ha fatto scattare lo svincolo automatico per tanti calciatori che speravano in un epilogo diverso, ma ormai scontato da tempo. L'attaccante Emilio Volpicelli (26), in prestito agli emiliani, protagonista in positivo nel girone d'andata, torna dunque alla Salernitana, ma già da qualche giorno si stava allenando agli ordini di mister Gregucci. In attesa di capire se sarà concessa - come molto probabile- una deroga per accasarsi altrove, non è da escludere che la dirigenza granata possa decidere di trattenerlo ed inserirlo in lista sfruttando il posto libero nella casella over. Viceversa si registra l'interesse di Cavese e Rieti, entrambe bisognose di un attaccante prolifico e forte fisicamente. Entro fine settimana tutto potrà essere più chiaro, ma chissà che la Salernitana non possa trovare in casa improvvisamente un nuovo elemento per puntare ai playoff. Lo riporta TuttoSalernitana.com