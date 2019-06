Il progetto Squadre B non decolla. Anche quest'anno ci sarà solo la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il progetto delle cosiddette Squadre B continua a non decollare e per il secondo anno di fila da quando è stato varato in Serie C vi sarà una sola seconda squadra iscritta, ovvero quella della Juventus che già aveva partecipato allo scorso campionato. Lo riferisce il Corriere dello Sport che fa il punto sulla riunione tenutasi ieri spiegando che le altre società di Serie A ritengono il progetto troppo dispendioso e poco conveniente specialmente a causa del regolamento che sbarra la strada all’utilizzo dei giocatori della prima squadra. La Roma, per esempio, ha constatato che non avrebbe la possibilità di costruire una squadra sufficientemente valida per sfidare avversari del calibro di Bari, Avellino, Catania e Catanzaro: da qui la rinuncia.