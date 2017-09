Il punto sulla C - Al Lecce il primo big match. Male il Catania, Arezzo da over

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

GIRONE A

Arezzo pazzo ma stavolta vincente. Dopo aver perso all'esordio per 2-3 in casa contro l'Arzachena, gli amaranto si impongono alla seconda giornata in quel di Gorgonzola sulla Giana Erminio. In un girone che cerca le sue big, finisce invece a reti bianche l'ipotetica partita di cartello fra Pisa e Siena. Il primo posto è così condiviso da tre squadre: la Viterbese, che stende 3-1 l'Arzachena in Sardegna, l'Olbia, che vince 2-1 a Gavorrano, e la Carrarese, che con un gol di Tavano si impone all'ultimo sul Pro Piacenza. Vittorie casalinghe per 1-0 di Lucchese (sul Pontedera) e Pistoiese (sul Monza in dieci nel finale), esterna ma sempre di misura del Cuneo a Piacenza.

GIRONE B

Batte cassa il Pordenone, alla seconda vittoria in due partite, con il 3-1 interno al SudTirol. A punteggio pieno anche il Renate, vincente per 1-0 sul campo del FeralpiSalò. La Triestina in casa non va oltre l'1-1 contro una Reggiana in inferiorità numerica dal 19' mentre il Gubbio viene sorpreso dal Santarcangelo, che in Umbria vince 2-1. Bene il Bassano e il Padova (rispettivamente 2-1 sul Ravenna e sul Fano), l'Albinoleffe cade in casa contro il Mestre. Sospesa per un incendio al generatore di un faro Fermana-Sambenedettese: si ripartirà dall'1-0 in favore dei padroni di casa. Oggi pomeriggio alle 16:30 gara con tanta storia: c'è Modena-Vicenza.

GIRONE C

Il primo big match di stagione va al Lecce: 2-1 al Via del Mare sul Trapani, nonostante l'espulsione di Di Piazza. Da segnalare il gran gol siglato da Torromino. In vetta, però, va un trio inatteso: Bisceglie, Monopoli e Rende, tutte e tre a punteggio pieno. I nerazzurri battono in casa per 2-1 la Virtus Francavilla, il Gabbiano s'impone di misura sul campo del Fondi. E la matricola calabrese, infine, vince 3-2 ad Agrigento al termine di un match rocambolesco contro i Giganti, che dividono l'ultimo posto col Cosenza. Il cui campionato casalingo parte male: 0-2 con la Paganese, il buon mercato per ora non dà i suoi frutti. Prestazione scialba del Catania in trasferta, con la Casertana che ringrazia e raccoglie i primi tre punti casalinghi della stagione. Alla Reggina il derby di Calabria, 2-1 contro il Catanzaro, la Sicula Leonzio conferma di essere una squadra ambiziosa battendo con lo stesso risultato il Matera. Chiude il turno Siracusa-Fidelis Andria, in programma martedì pomeriggio.