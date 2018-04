Il punto sulla C - Crollo Livorno, cade anche il Padova. Sorride il Lecce

GIRONE A

Il Livorno non approfitta del turno di riposo della Robur Siena, perde la terza gara di fila in campionato (4-2 a Olbia) e vive un nuovo ribaltone in panchina con l'esonero di Luciano Foschi e il ritorno, l'ennesimo in questa stagione, di Andrea Sottil per provare a non perdere una Serie B che solo pochi mesi fa sembrava certa. Per la volata finale bisognerà però fare i conti anche con il Pisa che battendo un Pro Piacenza in caduta libera si porta a -3 dal primo posto , anche se con una gara in più rispetto alle due corregionali che la precedono. Dietro spazio a un'altra squadra toscana come la Carrarese che nell'ultimo turno frena la rincorsa salvezza del Gavorrano salendo a quota 52 e raggiungendo così la Viterbese che continua l'astinenza da vittoria pareggiando contro l'Alessandria tenendola a distanza dalla quarta piazza. Scorrendo la classifica il Monza mette fine al filotto di vittorie consecutive cedendo in casa contro un Pontedera che ora è decimo, mentre il Piacenza non va oltre il pari con la Pistoiese. Appena sotto la zona play off c'è la Giana Erminio che viene sconfitta per 3-2 dal fanalino di coda Prato che prova così a rilanciare le proprie speranze salvezza recuperando due punti su un Cuneo che non va oltre lo 0-0 contro l'Arezzo. Pareggio invece nell'altra sfida salvezza fra Lucchese e Arzachena.

GIRONE B

Rallenta ancora la corsa verso la Serie B del Padova che torna da Trieste con una sconfitta sul groppone e sente avvicinarsi il fiato della Reggiana che sale a -7, con una gara in meno, grazie alla vittoria sofferta contro il Ravenna in trasferta. Gli emiliani sono ora secondo avendo sorpassato la Sambenedettese che cade sul campo di un Bassano che, nonostante il risultati altalenanti, si porta a un passo dal terzo posto al pari del Sudtirol che batte 2-0 il Fano in casa. Seconda sconfitta di fila per la Feralpisalò che esce sconfitta dal campo dell'Albinoleffe per 3-1, mentre pareggiano sia il Mestre, contro il Vicenza, sia il Renate, a Teramo. In zona salvezza, detto del Ravenna , vittoria della Fermana in un delicato scontro diretto come quello contro il Gubbio che approfitta così della frenata delle avversarie per fare un bel passo avanti verso la salvezza.

GIRONE C

In attesa del Catania che scenderà in campo stasera contro la Juve Stabia in un match non semplice il Lecce torna alla vittoria sbancando il Granillo di Reggio Calabria per 1-0 e portandosi momentaneamente a +5 sulle seconde con il Trapani che scivola in casa della Virtus Francavilla perdendo per 2-0. Dietro le prime tre, che hanno fatto il vuoto, c'è il Monopoli che vince il derby pugliese contro il Bisceglie e sorpassa così un Matera alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare cadendo in casa contro il Rende che si porta a -1 proprio dai biancoazzurri. Pareggio a reti inviolate invece nel derby calabrese fra Cosenza e Catanzaro, un punto a testa anche fra Sicula Leonzio e Casertana che si tengono così a stretto contatto con il decimo posto, mentre in coda arrivano due vittorie pesanti: l'Andria batte un Akragas già in D e sorpassa la Reggina, la Paganese invece stende il Fondi in una gara per cuori forti (4-5 il finale con il gol decisivo arrivato al 92°) e avvicina la quota salvezza diretta.