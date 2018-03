Il punto sulla C - Livorno cambia di nuovo, il Catania si fa sotto

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

GIRONE A

Doppio tonfo in vetta. Siena e Livorno continuano il loro testa a testa, fermandosi entrambe: i bianconeri perdono 2-0 a Monza, il Livorno cade per 3-1 in casa del Pro Piacenza. Sconfitta pesante soprattutto per l’ambiente labronico, dove si riaccende il caos panchina: di nuovo via Sottil, dentro Foschi. Della sconfitta di chi sta su non approfitta il Pisa, costretto allo 0-0 in casa dal Piacenza. Nerazzurri a 49 punti (-6 dal Siena primo), agganciati dalla Viterbese, che vince con un secco 2-0 in casa contro l’Arezzo. Vittoria casalinga, con lo stesso risultato, per la Carrarese contro la Lucchese. Finisce 2-2 il derby tra Prato e Pistoiese, pari e polemiche anche in Gavorrano-Pontedera 1-1. In zona playoff vince l’Olbia (2-1 sull’Arzachena), pareggiano (2-2) Alessandria e Giana Erminio.

GIRONE B

Vincono tutte, o quasi, le squadre nella parte alta della classifica. Riposa il Padova, mentre Cianci trascina la Reggiana a un complicato 3-2 contro il Gubbio. Vittoria esterna per il Bassano, 2-1 in casa del Renate: emiliani e veneti superano la Sambenedettese, che a Fano non va oltre il pareggio (1-1). Sorride il Sudtirol (1-0 a Vicenza), cade il Mestre (2-1) contro il Ravenna. Il Pordenone torna alla vittoria dopo tre gare senza successi, battendo 2-0 la Fermana. Pari con 4 gol tra Santarcangelo e Triestina, pari senza gol in Teramo-Albinoleffe.

GIRONE C In attesa del Lecce (impegnato questa sera contro il Cosenza (l’altra gara è Casertana-Racing Fondi), il Catania si fa sotto: 2-1 alla Reggina, -4 sui salentini (con lo stesso numero di gare giocate). Giornata fatta di tantissimi pareggi: il Trapani 2-2 in casa contro il Bisceglie, ma anche Monopoli-Paganese e Rende-Juve Stabia finiscono 1-1. Nessun gol in Virtus Francavilla-Siracusa. Colpo in coda della Fidelis Andria, che col 2-1 al Catanzaro si avvicina alla zona salvezza. Profondo rosso per l’Akragas, sconfitto 2-0 in casa dalla Sicula Leonzio: non è una novità, ma i siciliani sono praticamente retrocessi.