Il punto sulla C - Pari del Padova, Trapani agguanta il Catania

La Serie C ancora in campo per il 31° turno di campionato. Martedì è stato il turno del Girone A, mentre ieri è toccato alle formazioni del Girone B e del Girone C scendere in campo. Stasera, invece, sono in programma altre tre gare dell'ultimo raggruppamento.

GIRONE B

Pareggia il Padova capolista, ne approfitta la Sambenedettese che mette la Reggiana alle proprie spalle. I patavini, infatti, non sono andati oltre l'1-1 contro la FeralpiSalò, mentre la formazione di Reggio Emilia ha conquistato solo un punto a Fano. Sorride, appunto, la Samb grazie al successo conquistato ai danni del Vicenza. In zona playoff vincono Sudtirol e Mestre, che ha battuto il Bassano. Bene l'AlbinoLeffe, pari anche per il Renate e nella sfida tra Triestina e Pordenone.

GIRONE C

Sorride il Trapani, vittorioso in trasferta sul campo dell'Akragas, mentre il Catania non va oltre il pari a Bisceglie. Ora le due formazioni siciliane sono a braccetto al secondo posto, alle spalle del Lecce che sfida stasera l'Andria. Juve Stabia e Siracusa, invece, si confermano in quarta posizione grazie alle vittorie rispettivamente contro Matera e Paganese. Prezioso il successo della Sicula Leonzio contro il Rende in chiave playoff.