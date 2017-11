Il punto sulla Serie C - Il Livorno vola. Sorpasso Padova. Crollo Samb

Gruppo A

Quinta vittoria consecutiva del Livorno sempre più in vetta al Gruppo A della Serie C. Contro la Viterbese, nel big match di giornate, gli amaranto passano con un perentorio 3-0 che tiene ancora a cinque punti di distanza il Siena secondo che nella serata di ieri espugna il campo di Pistoia in una partita combattuta fino in fondo contro un'olandesina reduce da quattro risultati utili consecutivi. Nelle zone alte della classifica cade anche il Monza che viene fermato dal Pro Piacenza al Garilli. In fondo alla graduatoria, invece, vittorie importanti per il Cuneo che supera brillantemente il Pontedera in trasferta e la Giana Erminio che ha la meglio del Piacenza in quel di Gongonzola per 4-3.

GRUPPO B

Prima giornata di campionato post esclusione del Modena e mentre il Bassano si gode una serata inattesa di riposo per l'annullamento del match del Braglia le altre compagini del girone si sono date battaglia. Il Padova conquista la vetta superando il Mestre all'Euganeo per 2-1 e scavalcando in classifica il Renate che non va oltre l'1-1 al Menti contro il Vicenza. Per il Pordenone terzo in classifica arriva, invece, la seconda sconfitta consecutiva: questa volta i Ramarri vengono battuti dalla Reggiana. Tonfo pesante per la Sambenedettese che perde in casa il SudTirol e decide di esonerare Francesco Moriero. Torna alla vittoria anche il Ravenna: a Gubbio i romagnoli passano per 1-0