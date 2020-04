Il Ravenna consegna 1000 mascherine FFP2 all’ospedale Santa Maria delle Croci

Attraverso una nota ufficiale, il Ravenna comunica che la raccolta fondi cui hanno aderito i giallorossi "prosegue con un sostegno concreto in favore di chi è in prima linea contro il virus

Prosegue con profitto la campagna di raccolta fondi “Insieme per Ravenna a sostegno dell’Ospedale” sottoscritta e condivisa dal Ravenna Football Club in questo periodo di difficoltà.

Dopo il primo traguardo dei 20.000 euro, raggiunti velocemente grazie alla solidarietà di tutti i ravennati, che sono stati versati direttamente al reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale, ieri si è completato il secondo step ancora più concreto di questa campagna.

Sono state infatti consegnate 1000 mascherine FFP2 all’Ospedale Santa Maria delle Croci, ordinate, non senza qualche difficoltà, direttamente dal produttore in Cina. Un lotto che sarà a breve seguito da un altro analogo già in transito, e che potrà essere immediatamente utilizzato in base alle necessità indicate dagli operatori. L’intento è chiaro: cercare, nel nostro piccolo, di essere il più utile possibile alla struttura che assicura la salute di tutti i ravennati in questo complicato periodo".