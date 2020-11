Il Renate si gode la vetta. E Diana scherza: "Mio figlio dice che sono un mister antipatico"

Ventidue punti in undici partite, una media semplice da fare: due punti a gara. E vetta della classifica.

Si, la Pro Vercelli ha ancora due gare da recuperare, ma i numeri del Renate non sono certo casuali.

Tra i principali fautori di questo successo, il tecnico nerazzurro Aimo Diana, che si gode il momento ("Il Covid sfalsa la classifica, eppure i punti conquistati restano lì a dimostrazione di una serie di prestazioni che sono aumentate di qualità nel corso del campionato"), confessando, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport - ed. Bergamo, anche un buffo retroscena familiare. Riguardante Erik, il figlio 13nne: "Giochiamo a fantacalcio insieme, però dice che non mi vorrebbe come allenatore perché sono troppo antipatico (sorride, ndr)".