Il Rosenborg scarica Bendtner: la Reggina continua a sperare

Il futuro dell’esperto centravanti Nicklas Bendtner non sarà al Rosenborg a cui è legato da un contratto in scadenza a fine anno. Il direttore sportivo del club Inge Bjørnebye ha inoltre spiegato che il club non farà resistenza se il giocatore vorrà andare via rivelando anche che l’ex Juventus sta valutando alcune offerte concrete. Parole che tengono accesa la speranza in casa Reggina dove il presidente Gallo starebbe pensando proprio al danese per regalare un colpo a effetto per tutta la Serie C. Lo riporta Sport.strilli.it spiegando che uno degli ostacoli è legato all’ingaggio, circa un milione di euro, col calciatore che dovrebbe abbassare le proprie proprie pretese per sposare il progetto reggino.