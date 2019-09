© foto di Matteo Ferri

Non ha ancora trovato pace l'Avellino, con la situazione societaria ancora in via di definizione. Della stessa, ai microfoni di Prima Tivvù, è tornato a parlare il sindaco di Avellino Gianluca Festa: "E' ormai noto che c'è una trattativa in atto per la cessione del club. Mi auguro che arrivi una chiusura positiva nel minor tempo possibile in modo tale che i tifosi e la piazza possano restare tranquilli per un buon campionato, e chissà che l'Avellino non possa ambire a qualcosa di più della salvezza. Resto fiducioso, ovviamente non sta a me decidere cifre e tutto il resto, ma c'è un organo competente che lo farà. Al momento la distanza tra domanda ed offerta c'è, speriamo si possa trovare un compromesso giusto per il bene dell'Avellino e dei suoi tifosi che meritano rispetto, chiarezza e soddisfazioni. La trattativa, comunque, è concreta".