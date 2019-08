Dopo la decisione del Coni di accogliere i ricorsi dell’Audace Cerignola, il sindaco della città pugliese Franco Metta ha parlato a La Gazzetta dello Sport pungolando la FIGC (e la Lega Pro): “Cerignola batte Figc 3-0. I ricorsi sono stati vinti e il Cerignola deve giocare in C. Giustizia è fatta e le decisioni del Coni vanno rispettate, il Cerignola deve essere inserito in uno dei tre gironi. Oggi leggeremo le motivazioni della sentenza, ma stavolta non ci saranno scappatoie anche perché gli ultimi controlli sullo stadio Monterisi sono stati positivi. - continua Metta - Vedremo cos’altro si inventeranno gli amici della FIGC, ma una cosa è certa, noi non molliamo. Mi auguro che prevalga il buon senso e che il presidente Ghirelli metta fine a questa vicenda portando la C a 61”.