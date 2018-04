Il tecnico Mereu esulta: "La mia migliore Olbia"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

"Sì, probabilmente è stata la mia migliore Olbia". È un'ammissione, quella del mister Bernardo Mereu, che impreziosisce ancora di più il senso di una vittoria che guarda alla storia e al futuro insieme. L'Olbia ha trionfato sul Livorno. "I ragazzi sono stati bravi, anzi più che bravi. Ho visto quello spirito e quel piglio che avevo chiesto alla vigilia e il risultato è figlio di una forza mentale, tecnica e tattica che ci consente di superare qualsiasi difficoltà. Credo che la partita l'abbiamo vinta negli spogliatoi all'intervallo: il Livorno è andato al riposo convinto di aver vinto, l'Olbia di poter vincere. Nel secondo tempo siamo stati perfetti, sul piano tattico e su quello del dinamismo".

È l'Olbia dei giovani che vince e diverte: "Merito di una politica societaria coraggiosa e scrupolosa. Penso che questo sia il giusto premio per la Società, per i ragazzi, per il pubblico meraviglioso che sentiamo sempre più vicino alla squadra". E ora, con la salvezza che attende solo la matematica, la luce si staglia sui playoff: "Ci attendono altre due battaglie difficilissime contro Arezzo e Prato e da domani saremo di nuovo in campo per preparare la prima contro una squadra che come organico dovrebbe lottare per le prime cinque posizioni. Come ho sempre detto, ho una fiducia piena e incondizionata verso il lavoro fatto e verso tutti i ragazzi della rosa per cui sono sicuro che chi giocherà metterà dentro il cuore e gli argomenti che servono. Cercheremo di tirare fuori un altro coniglio dal cappello, la squadra è carica di energia positiva".