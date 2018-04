Il Telegrafo sul Livorno: “Arriva il Pisa, curva piena”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al derby Livorno-Pisa sulla prima pagina de Il Telegrafo che sottolinea come la curva dell'Ardenza sia già esaurita: “Arriva il Pisa, curva piena. E gli ultras danno la carica”. Sfida che vale tantissimo quella fra le due toscane non solo per la rivalità delle piazze, ma anche perché in gioco c'è l'accesso diretto alla Serie B, con la Robur Siena a far da terzo incomodo.