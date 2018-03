Il Tirreno: "Forza Livorno, torna a farci sognare"

Interrotta la serie negativa con la vittoria sul campo della Giana, il Livorno cerca conferme in casa dove ha perso le ultime tre partite. "Forza Livorno, torna a farci sognare", titola Il Tirreno nel suo inserto sportivo dedicato alla formazione amaranto. "Non ci giriamo attorno: tra oggi e martedì il Livorno si gioca una bella fetta di Serie B. Se il Livorno fa 6 punti in due partite, è messo bene. Ma proprio bene", si legge.