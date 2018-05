Il Tirreno: "Lucchese, Grassini verso l'addio"

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Colpo di scena in casa Lucchese e futuro del club ancora avvolto nella nebbia. L'edizione odierna de Il Tirreno titola già in prima pagina: "Lucchese, Grassini verso l'addio. L'imprenditore non ha eseguito alcun bonifico per l'acquisto della società". Concetto poi ribadito nelle pagine sportive locali, cui si aggiunge: "Incontro di 4 ore nello studio del legale di Moriconi. Formulata una nuova offerta d'acquisto. Aigornetto Limited disposto ad accollarsi ulteriori debiti senza sborsare un euro. Il bonifico non arriva e il dg Lucchesi nelle prossime 48 ore farà verifiche contabili". Si chiude con "gli scenari": "Se salta tutto le chiavi del club riconsegnate al sindaco Tambellini".