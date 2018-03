Il Tirreno sul Livorno: “Sottil torna in panchina, ritirate le dimissioni”

Spazio al ritorno di Andrea Sottil sulla panchina del Livorno nelle pagine sportive de Il Tirreno in edicola che titola: “Sottil torna in panchina, il tecnico ritira le dimissioni” e poi continua sottolineando le parole del mister: “Ero andato in tilt e ho agito istintivamente, convinto a tornare dalle mille chiamate dei giocatori. - spiega Sottil – Infastidito dalle voci di altri allenatori, ora saremo più feroci”. Spazio inoltre alle parole del capitano Luci: “Con lui vinceremo la guerra, vedo la cattiveria di inizio anno e vogliamo dimostrare che siamo ancora vivi".