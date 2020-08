Il Trapani lo conferma, ma il futuro di Castori è da scrivere: lo vogliono in Serie B

Una retrocessione arrivata sul campo, una Serie B che potrebbe essere riacciuffata d'ufficio se al Trapani venissero restituiti tutti o parte dei punti di penalità ricevuto. Il club, a ogni modo, si sente salvo, tanto che il presidente Fabio Petroni ha già optato per la riconferma, per i prossimi tre anni, di mister Fabrizio Castori: il futuro del tecnico, però, è tutto da scrivere.

Già finito nel mirino della Salernitana, al netto del fatto che Stefano Colantuono è a un passo dall'accordo con i granata, Castori, come riferisce il Corriere dello Sport, piace anche al Frosinone, ma sui ciociari pende il finale di stagione: se sarà Serie A, probabile che si dia seguito all'accordo biennale con Alessandro Nesta, in caso contrario le strade dello stesso Nesta e del club laziale potrebbero separarsi. Con l'apertura di un discorso per la panchina.