Imola a rischio iscrizione, Ghirelli: "Pronto ad andare ad Imola"

© foto di Dario Raimondi

Dalla semifinale playoff al rischio di non iscriversi al prossimo campionato. E' questa la parabola che sta vivendo in questi giorni l'Imolese. Il club emiliano rischia infatti di rimanere fuori dalla Lega Pro 2019/2020 a causa della non puntuale tempistica nei lavori di adeguamento alle norme Uefa dello stadio. Una situazione, questa, sulla quale si è espresso anche il presidente Francesco Ghirelli: “Non posso pensare che una società virtuosa come l’Imolese, fiore all’occhiello della nostra Serie C, corra questo rischio inaccettabile. Sono pronto a venire a Imola per discuterne”