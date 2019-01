Ancora una vittoria per l'Imolese che ha battuto 1-0 il Fano. Dopo la gara il tecnico Alessio Dionisi ha detto: "Abbiamo fatto una cosa straordinaria. Ovviamente il campionato non finisce qua, però siamo molto orgogliosi di quello che stiamo facendo e della seconda posizione in classifica. Anche oggi, nonostante il campo in condizioni tutt’altro che perfette, abbiamo fatto un’ottima prestazione, cogliendo un risultato stra-positivo. Non ho più aggettivi per questi ragazzi: stanno crescendo tanto e non devono smettere di avere voglia di migliorarsi. A Pordenone non abbiamo nulla da perdere: loro stanno facendo un campionato strepitoso e meritano il primo posto. Per quanto ci riguarda, penso che con oggi possiamo archiviare definitivamente il discorso salvezza”, le sue parole riprese da TuttoC.com.