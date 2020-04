Imolese, Atzori: "Impossibile tornare in campo. La C2? Proposta che ha poso senso"

Intervista alle pagine di NotiziarioCalcio.com per il tecnico dell’Imolese Gianluca Atzori che ha espresso il proprio punto di vista sulla possibile ripresa del campionato di Serie C: “Vista la situazione e le direttive sanitarie imposte, credo che per B e C sia impossibile ritornare in campo. Riguardo promozioni e retrocessioni, Monza, Reggina e Vicenza hanno dimostrato di meritare l'accesso alla B e ritengo che le retrocessioni vadano congelate. Introdurre di nuovo il semiprofessionismo? Tornare indietro non è mai una scelta giusta, ha poco senso riproporre C1 e C2. Quando si parla di professionismo si parla di giocatori pagati, bisogna essere in grado di mantenere gli impegni".