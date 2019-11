© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell’Imolese Gianluca Atzori intervistato da TuttoC.com ha parlato dopo il pari contro il Piacenza dicendosi fiducioso per la salvezza: “Siamo in crescita, la nostra è una squadra che piano piano sta migliorando e raggiungerà l’obiettivo prefissato, ma ci vorrà del tempo. Sapevo che non sarebbe stato facile entrare in corsa, ma ora i ragazzi sono molto più positivi e riescono a trasmettere questa positività anche durante le gare. - continua Atzori parlando poi del mercato - Tutto deve essere ancora pianificato. In questo momento la nostra preoccupazione è quella di fare più punti possibili da qui a gennaio".