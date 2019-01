© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Alla fine di Imolese-Giana Erminio il pallone l'ha portato a casa Luca Belcastro, autore di una tripletta e protagonista del match con una prestazione da stropicciarsi gli occhi (da applausi il primo gol). L'attaccante si è poi espresso così nel post-partita: “Era importante ripartire col piede giusto, sono contentissimo sia per me che per la squadra. E’ la mia seconda tripletta tra i professionisti: mi era capitato a Carrara, sempre in un 5-0. Il pallone l’ho già preso… Quella di oggi era la prima gara dell’anno del Centenario della società, un motivo in più per fare bene. La sfida di martedì sarà completamente diversa da questa, a partire dal campo sintetico bruttino di Teramo. Non sarà facile”.