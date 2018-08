Imolese, blitz per Sciacca dell'Alessandria

Fonte: TuttoC.com

Potrebbe essere l'Imolese a spuntarla su tutte le altre concorrenti. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, un blitz della formazione neo promossa sarebbe stato proficuo per assicurarsi il difensore dell'Alessandria Giacomo Sciacca: trattativa non ancora chiusa, ma il club di patron Spagnoli è adesso in pole.