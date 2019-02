Imolese, Dionisi: "Bella vittoria, dovevamo gestire meglio nella ripresa"

Fonte: TuttoC.com

L'Imolese conferma il suo status di matricola terribile e rifila tre reti al Gubbio, squadra ancora imbattuta in stagione tra le mura amiche e che aveva subito appena due gol in casa fino ad oggi. A fine gara il tecnico dei romagnoli, Alessio Dionisi, non si accontenta della prestazione dei suoi: "Siamo stati bravi a reagire dopo l’inizio incolore. Il Gubbio è partito forte, con tanti giocatori offensivi, ma così facendo ci ha anche concesso tanto. Abbiamo vinto la partita nel primo tempo, poi nella ripresa siamo stati bravi a capitalizzare l’occasione avuta, ma poi non abbiamo gestito bene la gara. Però devo guardare il bicchiere pieno: avevamo di fronte una squadra forte, che non perdeva in casa da un anno e non prendeva gol in casa da novembre. Gliene abbiamo fatti tre, però dobbiamo fare meglio la fase difensiva, stiamo concedendo un po’ troppo. Abbiamo raggiunto 41 punti: il nostro obiettivo iniziale è stato raggiunto a 13 giornate dalla fine, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario".