Imolese, Dionisi: "Col Vicenza sarà difficile ma gara bella da giocare"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

In vista del match di oggi contro il Vicenza, calcio d'inizio alle 18.15, il tecnico dell'Imolese Alessio Dionisi ha parlato in conferenza: "Quella col Vicenza sarà una partita difficile, ma bella da giocare. Ci arriviamo in un momento positivo, ma pure loro stanno bene e sono forti. Mi ripeto: il nostro obiettivo sarà quello di cercare di essere noi stessi, anche contro squadre di questo valore, sapendo che ci potranno mettere in difficoltà viste le loro qualità. Speriamo di trovare una bella cornice di pubblico: loro si porteranno dietro parecchi tifosi e per noi quello deve essere uno stimolo in più. Li rispettiamo, ma credo che pure il Vicenza dovrà rispettare noi. Se poi saranno più bravi, gli faremo i complimenti a fine gara".