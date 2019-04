Fonte: TuttoC.com

Ospite della trasmissione Ci Piace, in onda come ogni lunedì su Sportitalia, il tecnico dell'Imolese Alessio Dionisi ha parlato del grande campionato della formazione romagnola: "Contro la Virtus Verona stata una partita equilibrata, non era facile ottenere un risultato positivo. Vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Il merito di questo campionato è soprattutto dei ragazzi, ci hanno messo disponibilità e ambizione. Poi i risultati ci hanno dato consapevolezza, sappiamo di essere degli outsider e difenderemo con le unghie e con i denti la nostra posizione in classifica. Rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno, siamo già nei playoff che sappiamo sono una lotteria, giocare in casa sarebbe importante. Cerchiamo di arrivare più in alto possibile. Noi, il nostro campionato lo abbiamo già vinto".