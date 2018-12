Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Alessio Dionisi, allenatore dell'Imolese, è intervenuto al termine del match perso in casa della Triestina (1-0 il risultato finale): Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale: "Avrei preferito uscire dal campo senza prendere complimenti, ma con un risultato positivo. Onestamente, credo che il risultato più giusto fosse il pari: poi è arrivato un episodio che si è creato un giocatore che c’entra poco con questa categoria. Potevamo fare meglio nel primo tempo, la Triestina ci ha limitato e noi non ci siamo mossi bene davanti. È stata una gara equilibrata, dovevamo sfruttare meglio qualche ripartenza in cui abbiamo sbagliato le scelte".