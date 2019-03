Imolese, Dionisi: “Non ripetiamo gli errori dell'andata”

Imolese che attende il Renate domani al “Galli” alle 14,30 per la 30^ giornata del Girone B. Ecco come il tecnico rossoblu Alessio Dionisi ha presentato la partita ai microfoni ufficiali della società:

“Sarà bello giocare davanti a tanti bambini del nostro settore giovanile, speriamo di non deludere nessuno. E’ una partita ostica, contro una formazione che sta facendo bene nel girone di ritorno: il Renate è una buona squadra, con mister Diana sono riusciti a dare continuità di risultati. Non so con che atteggiamento verranno da noi, hanno bisogno di punti nella lotta salvezza. Noi veniamo da una gara interpretata bene, in cui abbiamo trovato anche un risultato positivo: vincere è sempre difficilissimo, dovremo essere bravi a non commettere gli errori dell’andata”.