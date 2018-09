Imolese, Dionisi sicuro: "A Gorgonzola non partiamo battuti"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giovanni Padovani

Prima trasferta stagionale per la ripescata Imolese, che nella giornata di domani se la vedrà contro la Giana Erminio, nella gara valida per il 2^ turno del campionato. Queste, come riferisce il sito ufficiale del club rossoblù, le parole di mister Alessio Dionisi:

"Abbiamo iniziato il campionato in maniera positiva, ora arriva la seconda giornata su un campo difficile e cercheremo di dare il massimo per fare punti. Dobbiamo essere noi stessi, cosa che ci è riuscita per larghi tratti contro l’Albinoleffe, rispettando sempre l’avversario che, in questa categoria, spesso partirà con i favori del pronostico. La Giana giocherà in casa contro una squadra neo-promossa, andrà sicuramente a caccia dei 3 punti, ma noi non partiamo battuti. Ripetere la prestazione fatta con l’Albinoleffe sarebbe molto positivo, ma a livello di prestazione siamo consapevoli di non essere ancora al top e il nostro obiettivo rimane quello di avvicinarci il più possibile al massimo delle nostre potenzialità, appunto".