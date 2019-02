Fonte: TuttoC.com

Riconosce i meriti degli avversari il tecnico dell'Imolese Alessio Dionisi al termine della gara persa per 2 a 0 dai rossoblu sul campo della capolista Pordenone. Ecco il suo commento a fine partita riportato sul sito ufficiale della società:

“Abbiamo iniziato molto bene la partita, ma non siamo riusciti ad essere pericolosi, nonostante la mole di gioco prodotta. Dopo lo svantaggio, la partita si è indirizzata sugli episodi e lì si vede la bravura del Pordenone, che oggi ha segnato il 12º gol stagionale su palla inattiva. Andiamo via da qui comunque consapevoli che stiamo facendo molto bene, ma tra fare bene e vincere il campionato c’è una bella differenza. Il Pordenone è davanti a tutti con pieno merito: oggi ha vinto la squadra che ha qualcosa in più al momento”.