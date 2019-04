Fonte: TuttoC.com

"Credo che la vittoria con la Ternana sia stata la partita spartiacque, visto che eravamo reduci da un periodo positivo, ma imporsi in quel modo contro una squadra partita per vincere il campionato, ci ha dato un’ulteriore spinta. Al momento siamo terzi a pari merito con il Feralpisalò, ma in queste due partite ci giochiamo tanto, visto che possiamo confermare questa posizione o rischiare addirittura di ritrovarci al settimo posto. Concludere la stagione mantenendo il terzo posto sarebbe un qualcosa di magnifico, in tal senso voglio fare un plauso ai nostri ragazzi che sono stati magnifici". Così Alessio Dionisi, allenatore dell'Imolese, si è espresso a ZonaCalcio.net in merito al gran campionato dei rossoblù.