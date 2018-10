Imolese, Ghinassi: "Berlusconi a Monza pesante mediaticamente"

© foto di Giovanni Padovani

Filippo Ghinassi, direttore sportivo dell'Imolese, dagli studi di Sportitalia ha analizzato le tematiche di Serie C, cominciando dal cambio di panchina del Monza: "Il progetto biancorosso era costruito bene per la C dal direttore Antonelli e da mister Zaffaroni stesso. L'arrivo di Berlusconi, dal punto di vista mediatico, è stato pesante con una grande involuzione nei risultati".

Su Lanini, goleador del club di Imola: "Noi vogliamo prendere ragazzi con grandi qualità che non sono ancora riusciti a esprimerle al meglio e, in un contesto tranquillo, riuscire a farlo rendere al massimo. Abbiamo scelto giocatori così, come De Marchi e Carraro: ragazzi che dopo i percorsi giovanili erano da serie superiori ma per svariati motivi non sono riusciti ad arrivarci. Noi vogliamo fare in modo di valorizzarli".

Sugli obiettivi stagionali e i possibili playoff: "Bisogna andar piano coi proclami. Bisogna andare avanti con umiltà ed entusiasmo avute dal ripescaggio. Grazie a patron Spagnoli e a sua moglie, sin dalla D abbiamo vissuto in maniera professionistica, ottenendo il salto con tutte le nostre forze".