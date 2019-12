Imolese, Ghinassi: "Mendicino e Baclet molto interessanti. De Marchi top"

Fonte: viaemilianews.com

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Il direttore sportivo dell'Imolese Filippo Ghinassi ha parlato a una televisione locale del blocco del campionato, riconducibile alla richiesta di defiscalizzazione per i club di Serie C e del mercato: "Non mi pongo il problema se è un vantaggio o uno svantaggio non giocare; certo a me piacerebbe sempre scendere in campo, per provare a prenderci quel che meritiamo per il gioco espresso. Adesso lavoreremo per preparare al meglio il girone di ritorno, dove cercheremo di conquistare i punti necessari a metterne dietro almeno cinque. Il nostro è un girone pazzesco, tanto è grande il dislivello fra le squadre della parte alta della classifica e quelle dalla metà in giù. Questo però dovrebbe abbassare di qualche punto la quota salvezza".

Si passa poi agli inevitabili temi di mercato, con un cenno ai nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati ai rossoblù: "Sono tutti ottimi giocatori, alcuni però al di sopra delle nostre attuali possibilità, come Polidori, Zigoni e Romero. Volenti o nolenti, dobbiamo ragionare sulla base delle risorse economiche disponibili e operare la scelta migliore. E in questo senso Mendicino potrebbe essere un centravanti interessante. Anche Baclet, per caratteristiche, è molto adatto alle nostre esigenze. De Marchi rappresenterebbe il top, visto che ne abbiamo già apprezzato le qualità. Ma sul mercato ci sono tanti altri profili interessanti. Il problema è capire chi è veramente interessato a venire nell’Imolese e possibilmente senza farsi attendere troppo".