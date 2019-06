Imolese, Ghinassi proverà a trattenere Mosti. Lanini verso la B

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Dopo la superlativa stagione appena conclusa l’Imolese inizia a pensare alla prossima annata cercando di trattenere alcuni dei protagonisti della cavalcata interrotta solo in semifinale play off dal Piacenza. Il primo nome che il ds Ghinassi vuole confermare è quello di Nicola Mosti, trequartista classe ‘98, di proprietà della Juventus come Eric Lanini, attaccante classe ‘94, che difficilmente resterà in rossoblù avendo molte richieste dalla Serie B. Lo scrive Il Resto del Carlino spiegando che sono invece in bilico sia il capitano Michele Valentini, in scadenza di contratto, sia Saber Hraiech, che il Carpi vorrebbe trattenere dopo la retrocessione in Serie C.