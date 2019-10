© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un momento non positivo per l'Imolese, che dopo un avvio di stagione non esaltante ha anche esonerato mister Coppitelli per affidare la panchina a mister Atzori: due turni non positivi quelli da poco trascorsi, ma qualche nota lieta, per il club di patron Spagnoli, c'è stata.

Si sono infatti messi in buona luce due classe '99, Lorenzo Valeau (in prestito dalla Roma) e Andrea Marcucci, stabile presenza del centrocampo emiliano con entrambi i tecnici: i due sono ora finiti nel mirino della Nazionale, attenzionati sia da Nicolato, che per l'Under 21 monitora Marcucci, sia da Franceschini (Under 20 per Valeau). Non impossibile una convocazione per le prossime sfide di novembre.