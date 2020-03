Imolese, il messaggio del club e dei suoi tifosi: "Onore a voi, medici e infermieri"

E' un momento di grave emergenza in Italia, con il Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il paese, tenuto su soprattutto da medici e infermieri, spesso costretti anche a pesanti straordinari per fare fronte all'emergenza sanitaria.

Per questo, fuori dall'ospedale di Imola, il gruppo ultras dell'Imolese "Irriducibile" hanno affisso uno striscione immediatamente condiviso dalla società: "I campioni da tifare siete voi. In questo momento di difficoltà onore a voi, medici e infermieri, dall'Imola ultrà".