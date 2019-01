© foto di Fabrizio Pozzi

Secondo quanto fa sapere Sky Sport, l'Imolese sta per chiudere l'affare legato a Roberto Ranieri, centrocampista classe '97 di proprietà dell'Atalanta, al momento in prestito al Teramo. In questa stagione il calciatore ha collezionato 15 presenze in Serie C con due gol all'attivo.