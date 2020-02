vedi letture

Imolese, in arrivo Moreno Zocchi in dirigenza

Moreno Zocchi è pronto per una nuova avventura in Serie C. L’ex direttore sportivo di Pavia, Cremonese e Vicenza, fra le altre, è infatti in procinto di andare a rinforzare la dirigenza dell’Imolese. Lo riferiscono i colleghi del Giornale.