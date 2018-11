Imolese, Lanini: "Segnare contro il Vicenza è un'emozione tripla"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'attaccante dell'Imolese Eric Lanini intervistato dal Corriere Adriatico è tornato sulla rete segnata contro il Vicenza, sua ex squadra, e sul rigore fallito: “Tutti i gol danno soddisfazione, ancora meglio se danno punti. Questo è venuto giocando in casa che punta a vincere il campionato, è stata un’emozione doppia, anzi tripla. - continua Lanini – Sul rigore il mio errore è stato di farmi condizionare dal portiere e dal campo. Prima di calciare ho visto che Grandi si è girato verso la panchina dicendo che avrei fatto il cucchiaio. Dovevo tirare forte in un angolo, ma ho tirato rasoterra e lui coi piedi lo ha parato”.