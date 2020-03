Imolese, Poggi: "Non si possono trattare la Serie B e la Serie C come la Serie A"

Il vice presidente e proprietario dell'Imolese Fiorella Poggi ha commentato sul Corriere di Romagna: "Non si possono trattare la B o la C come la Serie A, sono due tempi completamenti diversi. La B e la C sono debiti, sono hobby per imprenditori con gli unici che ci guadagnano che sono i giocatori e i procuratori. La verità è questa: le società di C non producono reddito e quindi non puoi confrontarle con la A, è come confrontare il corso di danza del pomeriggio fatto per passatempo con il lavoro che si fa in ufficio la mattina. Lo stato di crisi è comune ma la C era in crisi anche prima, se non ci sono presidenti che buttano milioni di denaro in questa categoria non c'è differenza fra questo momento ed il passato".