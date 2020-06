Imolese, ripresa con tante novità. Ci sarà Cevoli, ma non ci sarà Ferretti

Giorno di novità in casa Imolese, e non solo per quanto riguarda l'esito del Consiglio Federale che si sta tenendo in queste ore. Come ormai è noto, è attesa la firma del nuovo tecnico Roberto Cevoli, che oggi dirigerà il primo allenamento con vista - probabilmente - sui playout: seduta alla quale, stando a quanto riferisce il Corriere Romagna - edizione Ravenna, non prenderà parte Andrea Ferretti, la cui avventura a Imola può dirsi conclusa.

Entro la prossima settimana, infatti, l'attaccante arrivato in prestito dalla Triestina, firmerà l'anticipata risoluzione del contratto.