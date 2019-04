Imolese, Spagnoli esulta: "Stiamo vivendo un sogno"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Giovanni Padovani

Imolese che da matricola è andata oltre ogni più rosea aspettativa, coi playoff già raggiunti e la possibilità di assaltare il quarto posto ed eventualmente mettere nel mirino il terzo nel posticipo di questa sera contro la Feralpisalò. A tracciare un bilancio di casa rossoblù ci ha pensato il presidente Lorenzo Spagnoli, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com a margine dell'Assemblea di Lega Pro a Firenze: "E' un sogno, come ho detto tante volte. Essere qua e pensare solo al posizionamento playoff è una cosa straordinaria. Grande merito a tutti i ragazzi che la domenica scendono in campo, al mister e al suo staff che ha fatto un lavoro straordinario questa estate. Come dice il mister: 'Dobbiamo ballare fino in fondo'. E allora proviamoci fino in fondo. Il nostro è un bilancio positivo - prosegue il numero uno del club romagnolo, - per noi era il primo anno ed era tutto nuovo. Ogni domenica scoprivamo tante cose, anche relative alla gestione societaria. Ma in campo siamo riusciti a fare qualcosa che rimarrà nella storia dell'Imolese calcio".