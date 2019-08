© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Il presidente dell’Imolese Lorenzo Spagnoli in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato anche del futuro della società e della volontà di costruire uno stadio di proprietà: “Sicuramente la mia fortuna più grande è stata quella di aver avuto mia moglie che è una manager al fianco. Una formazione quotidiana perché l’aspetto economico e aziendale di una società per me era sconosciuto e ogni giorno poter contare sulle sue conoscenze è stato fondamentale. - continua Spagnoli - L’anima sportiva invece è farina del mio sacco. Per il futuro abbiamo in mente di costruire uno stadio nuovo all’interno del nostro centro sportivo che abbiamo implementato, ma stiamo attendendo i diversi permessi burocratici per il progetto".