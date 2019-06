Imolese, Tassinari: "Impegni disattesi, interventi a nostre spese per la C"

© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Questo pomeriggio si è svolta l’annunciata conferenza stampa all’interno del Centro Tecnico Bacchilega per far luce sulla questione stadio e per presentare la campagna abbonamenti della prossima stagione.

Il Segretario Generale Elisa Tassinari ha preso la parola per illustrare a tutta la sala stampa, piena per l’occasione, lo sforzo economico che l’Imolese Calcio 1919 ha, ancora una volta, deciso di sostenere per portare a termine l’iscrizione nella prossima stagione.

“Ancora una volta sono stati disattesi gli impegni dall’amministrazione comunale che ha avuto un anno intero per portare a termine i lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione ed invece non li ha neanche iniziati” le sue parole “la società pertanto provvederà ad effettuare l’intervento a proprie spese per poter garantire a Imola la permanenza tra i professionisti.”

La chiosa finale è di Spagnoli il quale per la prima volta da quando è Presidente ha scelto di fare un appello al pubblico presente augurandosi che “la prossima stagione lo stadio sia pieno come in occasione delle ultime due partite della scorsa stagione, poiché pur non essendo imolese sono innamorato di questi colori e di questa città. Ce la metteremo tutta per dimostrare cos’è Imola, perché Imola non ha nulla da invidiare ad altre piazze. Abbiamo pertanto bisogno dell’aiuto di tutti affinché i nostri sforzi portino al conseguimento di quegli obiettivi che ci siamo prefissati dentro e fuori al campo.”

Durante la conferenza sono stati presentati anche il nuovo Addetto Stampa Valerio Matteo Celotti e la nuova struttura marketing rappresentata da Jessica Merlo.