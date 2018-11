Imolese, Tattini a un passo dall'addio. Giocherà in Serie D

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Dopo oltre cinque anni di militanza l'attaccante Marco Tattini si prepara a salutare l'Imolese. Il calciatore classe '90, come rivela il Corriere Romagna, è prossimo a trovare l'accordo per la risoluzione del contratto, dopodiché si legherà all'Axys Zola, squadra bolognese che milita in Serie D.