Imolese, Zocchi: "Condivido i valori del club. La squadra ha un potenziale ancora inespresso"

Intervistato da Tuttoc.com il neo responsabile dell’area tecnica dell’Imolese Moreno Zocchi ha parlato della sua nuova avventura: “Ho accettato questa proposta perché condivido i valori che questa proprietà vuole portare avanti. Essere differenti e non arrendersi mai sono due capisaldi di questa proprietà. L’ottenimento del risultato attraverso valori che in pochi nel mondo del calcio perseguono come la lealtà, correttezza, coraggio, determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. - continua Zocchi parlando della squadra romagnola - A mio parere l’Imolese ha delle potenzialità tecniche che ancora non sono state totalmente espresse. A gennaio è stato fatto un mercato per cercare di migliorare le qualità tecniche e carismatiche della squadra e sono certo che i frutti si vedranno nell’arco di breve tempo. Con il mister e il lavoro del suo staff tecnico sono certo che riusciremo a invertire la tendenza, perché le sue esperienze passate in piazze calcistiche importanti gli hanno permesso di sviluppare un tipo di gestione che va oltre le difficoltà del momento".