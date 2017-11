In attesa dello svincolo crescono le sirene di mercato sugli ex Modena

© foto di Giuseppe Scialla

Svincolati di fatto e in attesa che arrivi la deroga per poter giocare da subito senza attendere il prossimo gennaio, i giocatori del Modena si guardano attorno alla ricerca di una nuova squadra. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com i difensore Christian Sosa, classe '85, e Matteo Solini, classe '93, e i centrocampisti Nicola Capellini, classe '91, e Francesco Giorno, classe '93. Sull'uruguayano c'è il Piacenza, mentre sul secondo l'altra squadra della città ovvero il Pro Piacenza, mentre per Capellini sarà una sfida in salsa romagnola fra Ravenna e Santarcangelo e per l'ultimo invece la Lucchese che ha già chiesto informazioni al Parma, proprietario del cartellino.